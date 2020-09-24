Жена Бедроса Киркорова раскрыла подробности госпитализации артиста

Супруга Бедроса Киркорова Людмила Смирнова подтвердила факт его госпитализации. По ее словам, певец проходит плановый осмотр.

«Правда, он лежит, плановый осмотр… Его выпишут в конце сентября», - сказала она в разговоре со «Звездой».

Смирнова уточнила, что артист находится в Москве, его госпитализировали, чтобы удобнее было делать в одном месте различные процедуры. В целом, отметила супруга, Киркоров чувствует себя хорошо.

«В порядке, нормально все, ходит-двигается. Отдышка, так отдышка и у меня есть... У него уменьшилась», - пояснила она.

Некоторые проблемы со здоровьем, по словам Смирновой, у Киркорова начались после приема лекарств.

«Накушался всяких препаратов, назначенных не своим врачом, и в результате получились побочные эффекты определенные», - уточнила собеседница.

Слухи о госпитализации Киркорова 24 сентября появились в СМИ. Ранее у 88-летнего артиста был обнаружен коронавирус. После того, как тест показал отрицательный результат, Киркоров отправился в Сочи. После возвращения в Москву певец сдал повторный тест, результаты которого пока неизвестны.