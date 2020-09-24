Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что в других странах вводятся жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. В то время как в России ситуация получше, но только из-за принятых мер.

«Вы посмотрите, что делается в некоторых странах. Там опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее», - подчеркнул президент на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции.

По его словам, в России ситуация с COVID-19 действительно обстоит лучше, чем у других стран.

«Но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры», - добавил президент.

Владимир Путин призвал губернаторов избегать жестких мер при борьбе с пандемией. Президент также посоветовал избранным губернаторам наладить диалог с гражданами.