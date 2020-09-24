В мэрии Москвы оценили введение новых мер из-за COVID-19

Московские власти на сегодняшний день руководствуются уже существующими мерами по борьбе с COVID-19. Мэрия не рассматривает введение дополнительных мер.

«На сегодняшний день руководствуемся теми мерами, которые в городе определены», - отметили в пресс-службе мэра Москвы, передает РИА Новости.

По последним данным оперштаба, за прошедшие сутки в столице коронавирусную инфекцию выявили у 1 050 человек. Среднесуточный темп прироста новых случаев заболевания составляет 0,3%. При этом в Москве продолжаются пострегистрационные исследования вакцины против коронавирусной инфекции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы к негативным сценариям по COVID-19. По его словам, в городе действуют все необходимые технологии, утвержденные Минздравом, и есть все необходимые лекарства.