Следователи проверят фитнес-клуб, где утонула дочь актера Владимира Конкина

Следователи ведут проверку по факту гибели дочери актера Владимира Конкина в бассейне фитнес-клуба в центре Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по взаимодействию по СМИ Юлия Иванова.

Она отметила, что проверка организована по обстоятельствам, изложенным в сообщениях СМИ.

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")», - сказала Иванова.

Дочь актера Софию 22 сентября доставили в реанимацию Боткинской больницы с диагнозом «утопление». Несмотря на усилия врачей, девушку спасти не удалось, она скончалась в возрасте 32 лет.