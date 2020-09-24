Путин призвал губернаторов избегать жестких мер при борьбе с пандемией

Российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к избранным губернаторам попросил, чтобы их диалог с гражданами по ограничительным мерам в ситуации с коронавирусом не приобретал жестких форм, которые могут вызвать отторжение.

«Тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести», - подчеркнул президент на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции.

Путин заявил, что общение власти и народа не должно содержать негатива и навязывания.

При этом резидент добавил, что все избранные губернаторы опытные, грамотные и умеющие вести диалог с гражданами.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что руководители регионов обязаны обращаться к гражданам с просьбой соблюдать необходимые правила, в том числе и масочный режим.