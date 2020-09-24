Астероид размером с автобус пролетит мимо Земли

Астероид размером с автобус на огромной скорости приближается к Земле. Космический булыжник под названием 2020 SW пронесется на расстоянии 22 тысяч километров. Он будет ближе, чем Луна и спутники GPS, телевидения и погоды, которые вращаются вокруг нашей планеты.

Обнаружить астероид удалось только 18 сентября, пишет Sky News. Специалисты просчитали траекторию его полета и выяснили, что никакой угрозы землянам гость из глубин Вселенной не представляет.

«Хотя он не находится на траектории столкновения с Землей, если бы это было так, то космический камень почти наверняка развалился бы высоко в атмосфере, превратившись в яркий метеор, известный как огненный шар», - заявили в NASA.

После непродолжительного свидания с Землей, астероид отправится в долгое путешествие вокруг Солнца. Мимо нашей планеты гигант пролетит снова только в 2041 году.

Громадины космического масштаба регулярно пролетают мимо Земли. Последний астероид под названием 2011 ES4 был замечен в конце августа.