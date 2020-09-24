Путин объяснил необходимость масочного режима

Владимир Путин на встрече с губернаторами призвал их аккуратно, спокойно и ненавязчиво работать с людьми в связи с ситуацией с коронавирусом. Президент России сообщил, что руководители регионов обязаны обращаться к гражданам с просьбой соблюдать необходимые правила, в том числе и масочный режим.

«Конечно, это не всегда комфортно для людей, но болеть-то хуже! Поэтому эту работу надо проводить последовательно, системно», - отметил глава государства.

Также президент подчеркнул, что в настоящее время нельзя расслабляться.

«Очень не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса», - сказал Путин.

По словам главы государства, борьба с коронавирусной инфекцией еще не завершена. Путина заявил, что особое внимание необходимо уделять группам риска.