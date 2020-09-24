Центр Гамалеи начал испытание вакцины «Спутник V» на группах риска

Институт имени Гамалеи запустил клинические испытания первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» на людях, входящих в группы риска, в том числе и на пожилых. Об этом сообщил в четверг, 24 сентября, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Институт Гамалеи запустил несколько клинических испытаний дополнительно на группах риска. То есть они сейчас запускают на более пожилых, они запускают еще на ряде групп риска», - сказал Дмитриев.

Он добавил, что специалисты не ожидают каких-то негативных действий от вакцинации для пожилых людей. Дмитриев сообщил, что его родители, которым по 74 года, стали добровольцами, привились от коронавируса и прекрасно себя чувствуют.

«Фундаментально наша вакцина менее рисковая, потому что она основана на аденовирусе человека. Мы не ожидаем каких-то негативных действий для пожилых людей», - сказал глава РФПИ.

Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была разработана Минобороны РФ совместно с НИЦ имени Гамалеи.