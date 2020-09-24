СМИ: в Москве погибла дочь актера Владимира Конкина

В Москве в возрасте 32 лет погибла дочь заслуженного артиста РФ Владимира Конкина София. Об этом сообщает Пятый канал.

По его данным, несколько дней назад девушка ушла в бассейн и не вернулась домой. В среду, 23 сентября, родственникам позвонили из Боткинской больницы и сообщили, что София находится в реанимации. Позднее она скончалась из-за отказа почек.

Телеканал отмечает, что причиной смерти стало утопление. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти девушки.

Владимир Конкин известен по ролям в следующих фильмах: «Место встречи изменить нельзя», «Как закалялась сталь», «Отцы и дети», «Принцесса на бобах» и «Сармат».