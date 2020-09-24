На Аляске начался демонтаж памятника Александру Баранову

На юго-востоке Аляски в городе Ситка начались работы по демонтажу памятнику правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову. Монумент находится в самом центре города, который до 1867 года носил название Ново-Архангельск и являлся русской столицей Аляски.

Местные власти под давлением активистов решили убрать скульптуру с улицы. Памятник переместят в музей. Объясняется это решение тем, что монумент якобы оскорбляет чувства представителей коренных народов.

Решение убрать скульптуру было принято городским советом еще в середине июля. Тогда в российском посольстве в США выразили сожаление в связи с этим постановлением. И напомнили, что под руководством Александра Баранова на Аляске было основано более 200 поселений, в том числе и Ситка.