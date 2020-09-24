В Москве открылась выставка, посвященная Тульскому кремлю

В Кремле открылась выставка «Средневековая Тула», посвященная празднованию 500-летия возведения Тульского кремля. В экспозиции - подлинные архивные документы, свидетельствующие о роли города-крепости в обороне российских рубежей.

Первыми посетителями стали председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. О подготовке к празднованию юбилея и его значении говорили на расширенном заседании исторического общества.

«Современная Тула - это не только важный промышленный центр, но и город с колоссальным туристическим потенциалом. Я хотел бы отметить, как преобразили его масштабные реставрационные проекты последних лет. К своему юбилею полностью восстановлен ансамбль Тульского кремля», - подчеркнул Нарышкин.

Тульский кремль - памятник русского оборонного зодчества XVI века. Это одна из немногих крепостей, сохранивших свой первозданный облик. В разные эпохи она имела первостепенное значение в защите страны.

Три года назад Владимир Путин издал указ о подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля. Общий объем финансирования реставрации различных объектов в историческом центре Тулы составил около 4,5 миллиарда рублей. Празднование юбилея состоится в субботу, 26 сентября.