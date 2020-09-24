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Лукашенко ответил на обвинения в «тайной» инаугурации

Иван Линдеманн
12:08 24.09.2020
Президент Белоруссии заявил, что позиция соседних стран по этому вопросу является неконструктивной.
Лукашенко ответил на обвинения в «тайной» инаугурации
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Некоторые соседние государства заняли неконструктивную позицию по поводу проведенной в Белоруссии инаугурации. С таким заявлением выступил Александр Лукашенко. По словам президента, это внутреннее дело республики, поэтому она не должна заранее предупреждать о церемонии западные государства.

Также белорусский лидер посетовал, что соседей не выбирают.

«Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие», - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Кроме того, президент Белоруссии заявил, что церемония не была тайной, так как на ней присутствовали около 2 тысяч человек вместе с военными.

«И в тайне это сохранить практически невозможно», - подчеркнул Лукашенко.

Церемония инаугурации президента Белоруссии состоялась накануне. Однако несколько стран Европы не признали Лукашенко легитимным президентом, который, по данным ЦИК республики, набрал на выборах 80,1% голосов избирателей.

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