Лукашенко ответил на обвинения в «тайной» инаугурации

Некоторые соседние государства заняли неконструктивную позицию по поводу проведенной в Белоруссии инаугурации. С таким заявлением выступил Александр Лукашенко. По словам президента, это внутреннее дело республики, поэтому она не должна заранее предупреждать о церемонии западные государства.

Также белорусский лидер посетовал, что соседей не выбирают.

«Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие», - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Кроме того, президент Белоруссии заявил, что церемония не была тайной, так как на ней присутствовали около 2 тысяч человек вместе с военными.

«И в тайне это сохранить практически невозможно», - подчеркнул Лукашенко.

Церемония инаугурации президента Белоруссии состоялась накануне. Однако несколько стран Европы не признали Лукашенко легитимным президентом, который, по данным ЦИК республики, набрал на выборах 80,1% голосов избирателей.