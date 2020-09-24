Патрушев раскритиковал региональные власти ДФО за нерешенные проблемы после ЧС

Власти ряда регионов Дальнего Востока оказались не готовы к устранению последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом в четверг, 24 сентября, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по комплексной безопасности во Владивостоке.

«До сих пор, несмотря на поручения президента России, не до конца решены вопросы предоставления жилья или компенсационных выплат пострадавшим от наводнений в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области», - сказал Патрушев.

Он отметил, что только в этом году в этих регионах от тайфунов и наводнений пострадали жители более 40 населенных пунктов, которым необходимо своевременно оказать помощь.