В Кремле прокомментировали идею о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира

В Кремле нейтрально относятся к тому, будет ли Владимиру Путину вручена Нобелевская премия мира или нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если решение будет принято - прекрасно. Не будет принято - тоже ничего страшного», - заявил Песков.

Он добавил, что на Нобелевскую премию мира выдвигаются совершенно разные люди и это «инициатива тех, кто выступает с таким предложением». Песков напомнил, что есть также определенные процедуры рассмотрения номинантов.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Заявку отправил писатель Сергей Комков, автор книги «Кремлюди». Отмечается, что российский лидер будет претендовать на престижную награду в третий раз.