Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщают РИА Новости. Отмечается, что заявку направил писатель Сергей Комков, автор книги «Кремлюди».

Президент России будет претендовать на престижную награду в третий раз. Путина уже номинировали на премию мира в 2013 и в 2014 годах.

Выдвижение президента на премию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что к этому относятся индифферентно.

«Если решение будет принято - прекрасно. Не будет принято - тоже ничего страшного», - сказал представитель президента журналистам.

Песков подчеркнул, что на премию выдвигаются самые разные люди, и это инициатива тех, кто выступает с таким предложением.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года. В 2019 году она была присуждена премьер-министру Эфиопии Абий Ахмед Али.