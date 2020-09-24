В Москве за сутки выявили 1050 новых случаев инфицирования COVID-19

В Москве за последние сутки было выявлено 1050 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в столице достигло 280 408 человек, из которых 241 656 пациентов выздоровели, 5 115 больных с коронавирусом скончались. По информации оперштаба, в настоящее время в столице болеют 33 637 человек.

Всего в России за все время пандемии было зарегистрировано 1 128 836 случаев инфицирования коронавирусом. На данный момент выздоровели 929 829 человек, скончались 19 948 пациентов с COVID-19.