Умер народный артист России Вячеслав Войнаровский

В ночь на четверг, 24 сентября, скончался оперный певец Вячеслав Войнаровский. Сообщение об этом опубликовано на его странице в Facebook.

«Сегодня ночью на 75-м году ушел из жизни Вячеслав Войнаровский», - говорится в соцсети.

Как рассказал ТАСС сын народного артиста РФ Игорь Войнаровский, он умер дома. Причины смерти пока неизвестны. Но, по словам Войнаровского-младшего, у артиста были проблемы с кишечником или поджелудочной железой.

В пресс-службе Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, где Войнаровский был ведущим солистом оперы, РИА Новости сообщили, что артист скончался после продолжительной болезни.

Войнаровский выступал в Саратовском областном театре оперетты, Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. В качестве приглашенного солиста пел в Большом театре. Также он участвовал в юмористических программах «Кривое зеркало» и «Петросян-шоу».