Ярославские полицейские раскрыли подробности задержания подозреваемого в убийстве двух детей в Рыбинске

В УМВД России по Ярославской области рассказали «Звезде» подробности задержания мужчины, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних девочек.

«Нами были проверены наружные камеры наблюдения, установлены возможные места отхода. В дальнейшем был очерчен сектор, по которому мы стали проводить разыскные мероприятия. Также сотрудники дежурили у дома. Каждый день было задействовано примерно 200 человек, прочесывали каждый дом. Был перекрыт периметр, где мог скрываться преступник», - рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений против личности УМВД РФ по Ярославской области Игорь Румянцев.

Напомним, что 15 сентября в Рыбинске были обнаружены тела двух девочек с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело, в качестве основного подозреваемого фигурировал сожитель матери убитых несовершеннолетних.

«18 сентября 2020 года при прочесывании местности, которая нами была установлена, сотрудниками аппарата управления уголовного розыска МВД России по Ярославской области данный человек был задержан в СНТ», - рассказал Румянцев.

Он добавил, что мужчина при задержании не сопротивлялся и вину свою признал.



В субботу, 19 сентября, суд города Рыбинска арестовал до 15 ноября обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух девочек 8 и 13 лет.