В аэропорту Кольцово с рейса сняли пьяного дебошира

В Екатеринбурге наказан авиадебошир, который на борту самолета, прибывшего из Симферополя, вел себя вызывающе, нецензурно выражался и отказывался выполнять требования бортпроводников. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

«В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово поздно вечером поступило сообщение, что к борту прибывшего воздушного судна рейса Симферополь - Екатеринбург требуется наряд полиции», - говорится в сообщении.

Нарушителем оказался 42-летний житель Свердловской области. Полицейские доставили его в дежурную часть. Поскольку пассажир был в состоянии алкогольного опьянения, то его оставили до утра, чтобы он протрезвел.

«Утром в отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство")», - говорится в сообщении.

Уточняется, что 42-летний мужчина признал свою вину в недопустимом поведении в общественном месте.