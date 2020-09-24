Все регионы России получили пробные партии вакцины от коронавируса

Пробные партии вакцины от коронавируса, которая была разработана Министерством обороны России и НИЦ имени Гамалеи, доставлены во все регионы. Об этом сообщили в Минздраве.

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении министерства.

В Минздраве отметили, что в нескольких регионах уже проводят вакцинацию населения. В приоритете - медицинские работники.

Всего в обороте находится более 27 тысяч упаковок маркированных вакцин. Их объем наращивается.

Как сообщили в Минздраве, вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител к SARS-CoV-2 по результатам серологических исследований.

Ранее ученый из центра Гамалеи рассказал телеканалу «Звезда» об ощущениях после прививки российским препаратом «Спутник V».