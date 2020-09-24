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В Роскосмосе рассказали о планах СССР создать на Луне астрономическую обсерваторию

Иван Линдеманн
10:23 24.09.2020
Такая обсерватория должна была стать прообразом будущих лунных станций, предназначенных для ведения постоянной и всесторонней службы Солнца, Земли, планет и звезд.
В Роскосмосе рассказали о планах СССР создать на Луне астрономическую обсерваторию
© Фото: Ponciano, Pixabay

В конце 1960-х годов СССР первым в мире планировал создать на Луне астрономическую обсерваторию. Это следует из рассекреченных Роскосмосом документов.

«Такая обсерватория станет прообразом будущих лунных станций, предназначенных для ведения постоянной и всесторонней службы Солнца, Земли (для метеорологии и других целей), планет и звезд», - сказано в документе, который был подписан директором ЦНИИмаша Юрием Мозжориным в 1967 году.

Специалисты отмечали, что Луна - это естественная и достаточно устойчивая платформа для астротелескопической системы. С нее в течение почти 14 суток можно наблюдать любой объект Вселенной.

В документе сказано, что обсерваторию планировали установить на базе лунной посадочной станции Е-8 и запустить к естественному спутнику Земли с помощью ракеты-носителя «Протон-К».

Кроме того, Роскосмос в честь 50-летия полета межпланетной станции «Луна-16» опубликовал документы о первой в мире автоматической станции, доставившей пробы грунта с естественного спутника.

В подборке около 46 документов: это фотоматериалы, иллюстрации, видеохроника, а также документы правительства, протоколы совещаний конструкторов, описания систем и агрегатов ракетно-космического комплекса.

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