Рассекречены документы о планах СССР высадиться на темную сторону Луны

Госкорпорация «Роскосмос» рассекретила документы лунной программы СССР, которая в 1970-х годах предусматривала высадку на обратной стороне спутника Земли и доставку проб грунта.

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В материалах, опубликованных на сайте Роскосмоса, говорится, что СССР также планировал отправку усовершенствованного лунохода и детальное картографирование поверхности Луны.

«Среди них - технический отчет “Основные положения по объекту Е-8”, предложения о создании лунной астрономической обсерватории, научные исследования космического пространства и небесных тел Солнечной системы, дело о научно-технических достижениях и рекордах, установленных автоматической космической станцией “Луна-16”», - говорится в сообщении Роскосмоса.

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В 1977 году СССР планировал осуществить доставку на Землю грунта с невидимой стороны Луны, через год - запустить луноход. В конце 70-х - начале 80-х годов предполагалось провести фотографирование всей лунной поверхности, чтобы создать самую полную карту Луны.

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Публикация материалов посвящена 50-летию полета советской межпланетной станции «Луна-26», которая 24 сентября 1970 года впервые в мировой истории доставила на Землю образцы лунного грунта.