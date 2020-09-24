В NASA решили искать утечку воздуха в российском сегменте МКС

Утечку воздуха на Международной космической станции (МКС) планируется искать в российском сегменте. Об этом говорится в сообщении NASA.

«Экипаж протестировал ультразвуковой течеискатель. Целью была проверка его работоспособности в рамках подготовки к потенциально предстоящему поиску утечки в российском сегменте. По данным экипажа, все компоненты течеискателя исправны», - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте космического агентства.

В Роскосмосе, в свою очередь, заявили, что безопасности экипажа МКС, равно как и самой станции, в настоящий момент ничего не угрожает.

«Экипаж продолжает штатную работу на борту МКС. Группа управления полетом российского сегмента МКС совместно с иностранными партнерами анализирует ситуацию», - приводит РИА Новости сообщение Роскосмоса.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

В августе текущего года стало известно, что на Международной космической станции имеется небольшая утечка воздуха. Она была зафиксирована еще в сентябре 2019 года, однако в последнее время ее темп вырос. Пока поиски утечки результатов не дали.