В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков. Теперь только электронная регистрация будет юридически значимым ее подтверждением.

Бумажные свидетельства будут выдаваться собственникам по требованию и носить сугубо информационный характер, рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.

«Вступившие в силу поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки и утверждения типов средств измерений, которая станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ. Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений результаты метрологических работ будут не действительны», - приводит ТАСС слова Абрамова.

Глава ведомства рекомендовал россиянам заранее озаботиться поверкой счетчиков и запланировать ее на начало 2021 года.

Предварительно, на сайте Росаккредитации необходимо проверить, имеется ли у поверителя необходимый допуск к проведению работ.