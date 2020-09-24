В Минске милиция задержала десятки участников уличных акций

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали несколько десятков человек на уличных акциях в Минске. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

«На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Все задержанные - участники массовых акций против действующего лидера республики Александра Лукашенко. Они вышли на улицы белорусской столицы после процедуры инаугурации президента на шестой срок.

Акции протеста в крупных белорусских городах не утихают с 9 августа, когда были оглашены первые результаты президентских выборов, победу на которых, согласно данным республиканской ЦИК, одержал действующий президент Александр Лукашенко.