Президент Сербии заявил в ООН, что гордится дружбой с Россией

Президент Сербии Александр Вучич на Генеральной ассамблее ООН заявил, что гордится дружбой с Россией и Китаем.

«Мы гордимся исключительными отношениями с Российской Федерацией и КНР. Как видите, мы этого не скрываем, и гордимся нашей дружбой», - сказал Вучич.

При этом сербский лидер поблагодарил Москву и Пекин за оказанную Белграду помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Вучич также сообщил, что сейчас внешнеполитическим приоритетом Сербии является полноправное членство в ЕС. В то же время он подчеркнул, что путь, по которому движется его страна, не исключает сотрудничества и развития отношений со всеми государствами.