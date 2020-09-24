Путин назвал хамством отказ иностранных партнеров поставлять композиты для крыла МС-21

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал хамством и нарушением общепризнанных правил на мировом рынке поведение иностранных партнеров, которые прекратили поставки композитных материалов для изготовления крыла российского пассажирского самолета МС-21.

«Ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолет МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое? Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», - заявил глава государства на встрече с представителями атомной отрасли в Кремле.

Подобная тактика зарубежных партнеров направлена на попытку затормозить реализацию проекта, уверен президент. При этом, считает Путин, все прекрасно понимают, что Россия все равно все сделает.

«Просто чтобы наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом, а они уже к этому времени предполагают занять эти ниши», - заметил российский лидер.

Владимир Путин отметил, что без новых материалов развитие экономики в целом, а не только оборонного комплекса, невозможно.