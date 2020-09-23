Рожденные от суррогатных матерей дети не могут вылететь в КНР из Петербурга из-за пандемии

Из-за пандемии к своим семьям не могут попасть более 20 детей, которые в настоящее время находятся в петербургском доме ребенка. Дело в том, что малыши родились от суррогатных матерей, а их биологические родители из Китая.

Границы уже много месяцев закрыты: приехать и забрать своих детей граждане КНР пока не могут. Некоторые младенцы уже почти полгода ждут встречи с папами и мамами. Детей и условия их проживания осмотрела уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

«Все дети, находящиеся сегодня в детском доме, в прекрасном положении. Никаких вопросов к учреждению у меня не возникло», - сказала она.

Все малыши, которые находятся в этом детском доме, получили необходимые документы. Воспитатели уже называют их китайскими именами. Сейчас в аппарате уполномоченной по правам ребенка пытаются организовать специальный рейс, который доставил бы детей к семьям.