Спасатели ожидают снижения уровня воды в Хабаровском крае на 20 сантиметров

В Комсомольск-на-Амуре, куда сейчас смещается волна паводка, спасатели перебросили дополнительные силы. Вода начинает уходить из Хабаровского края и Еврейской автономной области. Но подтопленными остаются сотни домов. В некоторых районах передвигаться можно только на лодках. Спасатели укрепляют береговую линию и доставляют местным жителям продукты и необходимые вещи. По их прогнозам, в течение двух суток уровень воды в регионе снизится примерно на 20 сантиметров.

По словам специалистов, специфика амурских паводков в том, что вода очень долго не уходит. Процесс может затянуться на неделю, а то и две. Фундаменты домов пропитываются влагой. И если их не высушить до наступления морозов, то дело может закончиться плачевно. Фундамент из-за замерзшей воды может треснуть, также пойдут трещины по стенам, и в худшем случае дом может завалиться.

Сейчас на улицах Комсомольска-на-Амуре плещется рыба. Остается 30 сантиметров, чтобы вода достигла критической отметки уровня воды в 6,5 метров. В Хабаровском крае в десятках районах действует режим ЧС.