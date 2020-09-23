В стране и мире ФСИН сформирован оперативный штаб по розыску сбежавших заключенных в Дагестане Иван Линдеманн По тревоге поднят весь личный состав управления ФСИН России по республике Дагестан, а также других правоохранительных структур. © Видео: ОПЕР Слил, Telegram © Фото: ОПЕР Слил, Telegram В Дагестан из-за побега заключенных направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России. Об этом рассказали в ведомстве. «В том числе для организации и участия в оперативно-розыскных мероприятиях в состав группы включены сотрудники отдела розыска ФСИН России», - сказано в сообщении. Также отмечается, что в ведомстве сформирован оперативный штаб по розыску и задержанию осужденных. «По результатам служебной проверки все виновные в происшествии будут привлечены к строгой ответственности (вплоть до уголовной)», - уточнили во ФСИН. Шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2 в поселке Шамхал в Дагестане в среду, 23 сентября. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ОПЕР Слил». Осужденные на срок от 6 до 15 лет сделали подкоп под стеной и скрылись в неизвестном направлении. По тревоге поднят весь личный состав управления ФСИН России по республике Дагестан, а также других правоохранительных структур. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует