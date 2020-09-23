В Дагестане из-за побега заключенных усилены наряды полиции

Из исправительной колонии №2 в поселке Шамхал в Дагестане сбежали заключенные. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал заместитель начальника Отдела информации и общественных связей регионального МВД Руслан Ибрагимгаджиев.

Он отметил, что побег совершили шестеро осужденных на срок от 6 до 15 лет. Они сделали подкоп под стеной и скрылись в неизвестном направлении.

По тревоге поднят весь личный состав управления ФСИН России по республике Дагестан, а также других правоохранительных структур.

«Уже все ориентировки переданы по всем постам. На всех дорогах усилены наряды полиции», - сказал Ибрагимгаджиев.

Как рассказал «Интерфаксу» представитель МВД, один осужденный приговорен к 15 годам за убийство, двое - к 12 годам колонии за наркотики, один - к 8годам, еще двое к другим срокам не меньше восьми лет.