Суд арестовал на два месяца руководителя религиозной общины Виссариона

Центральный суд Новосибирска в среду, 23 сентября, арестовал на два месяца, до 22 ноября, руководителей религиозной общины «Церковь последнего завета» Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.

Накануне следователями СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России в Красноярском крае была проведена специальная операция по пресечению деятельности незаконного религиозного объединения. По данным следствия, руководители секты использовали деньги прихожан общины, а также применяли к ним психологическое насилие.

Известно, что у религиозной общины тысячи последователей. Они проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края. в поселениях были проведены обыски. В действиях руководителей усматриваются признаки преступлений, предусматривающих ответственность за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.