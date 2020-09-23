Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.

Причина - действующие и возможные санкции против проекта.

«Данным циркуляром выражается беспокойство по поводу позиции Соединенных Штатов по усилению санкционных положений в отношении строительства трубопровода "Северный поток - 2" и трубопровода "Турецкий поток", а также тех, кто предоставляет суда и услуги для любого из этих проектов», - цитирует пресс-службу ассоциации ТАСС.

Отметим, что в июне 2020 года сенаторы США внесли в конгресс новый законопроект, предлагающий ввести санкции против компаний, которые предоставляют услуги страхования или перестрахования судам, работающим на «Северном потоке-2».

«Если этот законопроект будет принят, он будет иметь серьезное влияние на неамериканских судовладельцев, операторов судов и их страховщиков», - сказано в циркуляре.

По данным РБК, рекомендации Международной группы в значительной степени осложняют поиск судов, которые могли бы работать на прокладке оставшихся 160 километров «Северного потока-2».

Накануне глава СВР Сергей Нарышкин обвинил США в давлении на Европу с целью заблокировать «Северный поток - 2». По его мнению, Вашингтон намерен поставлять в страны ЕС свой сжиженный природный газ.