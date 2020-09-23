Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Иван Линдеманн
07:17 23.09.2020
Причина - действующие и возможные санкции против проекта.
Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.

Причина - действующие и возможные санкции против проекта.

«Данным циркуляром выражается беспокойство по поводу позиции Соединенных Штатов по усилению санкционных положений в отношении строительства трубопровода "Северный поток - 2" и трубопровода "Турецкий поток", а также тех, кто предоставляет суда и услуги для любого из этих проектов», - цитирует пресс-службу ассоциации ТАСС.

Отметим, что в июне 2020 года сенаторы США внесли в конгресс новый законопроект, предлагающий ввести санкции против компаний, которые предоставляют услуги страхования или перестрахования судам, работающим на «Северном потоке-2».

«Если этот законопроект будет принят, он будет иметь серьезное влияние на неамериканских судовладельцев, операторов судов и их страховщиков», - сказано в циркуляре.

По данным РБК, рекомендации Международной группы в значительной степени осложняют поиск судов, которые могли бы работать на прокладке оставшихся 160 километров «Северного потока-2».

Накануне глава СВР Сергей Нарышкин обвинил США в давлении на Европу с целью заблокировать «Северный поток - 2». По его мнению, Вашингтон намерен поставлять в страны ЕС свой сжиженный природный газ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
07:36 В стране и мире
Видео
Суд арестовал на два месяца руководителя религиозной общины Виссариона
06:27 В стране и мире
Видео
Ближе к жизни: в 2021 году в задания по ЕГЭ и ОГЭ внесут изменения
05:14 Армия
Видео
Досуг с национальным колоритом: чем занимаются участники «Кавказ-2020» из разных стран в свободное от учений время
05:00 Армия
Видео
Пилоты российской базы в Таджикистане выполнили первые полеты на Ми-8МТВ5-1
04:24 В стране и мире
Дым от горящей тайги накрыл Якутск
Популярное
Популярное
Российские ученые открыли универсальный антибиотик
Скандал на льду: штаб Тутберидзе опубликовал переписку Рудковской и Загитовой
В Роскачестве рассказали, куда могут пропадать фото и документы в смартфоне
Видео
Ночь страха: что пережили жители Иркутска во время мощного землетрясения
Видео
«Тормозной путь все видели»: друг участника громкого ДТП в центре Москвы раскрыл детали аварии
Эксперт объяснил, почему не стоит оставлять пенсию на карте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.