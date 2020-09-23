В стране и мире В Петербурге могут ужесточить наказание за выход на крыши Иван Линдеманн Сейчас любителям высоты и красивых видов грозит совсем небольшой штраф - 500 рублей. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил депутатов закрыть руферам доступ на крыши. Предложение прозвучало на совещании правительства. Глава города заявил, что необходимо инициировать федеральный законопроект, который бы ужесточил ответственность за проникновение на крыши. «Пока тут незначительный штраф за хулиганство», - отметил Беглов. Сейчас любителям высоты и красивых видов грозит совсем небольшой штраф - 500 рублей. В администрации города заявили, что уже начали устанавливать на чердаках замки и антивандальные двери. Эти инициативы возникли не на пустом месте. В конце прошлой недели на улице Рубинштейна двое молодых людей - девушка-туристка и экскурсовод-любитель - сорвались с крыши и разбились насмерть. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует