В Хакасии обнаружены нетронутые скифские захоронения
На территории Аскизского района Хакасии при проведении спасательных археологических работ были обнаружены не тронутые грабителями захоронения эпохи раннего железного века. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Отмечается, что в могильниках найдены скелеты четырех тагарцев в том положении, каким оно было при захоронении.
«Также нетронутым оказался весь инвентарь: бронзовое оружие, круглое зеркало и изготовленный из рога миниатюрный гребешок. Около каждого погребенного, ученые нашли хорошей сохранности крупные керамические сосуды с широкими венчиками», - сказано на сайте.
Еще одна интересная находка - набор оружия рядом с женским скелетом: это топор и кинжал-акинак, которые свидетельствует о причастности женщины к воинскому сословию.
«В другом могильнике было захоронено сразу четыре человека: двое мужчин, одна женщина и ребенок. Рядом с мужчинами были обнаружены топоры и кинжалы, по всей видимости, бронзовые», - уточнили археологи.
Находки отправят в Новосибирск на реставрацию, а после возвратят в республику и отдадут Хакасский национальный краеведческий музей им. Л. Р. Кызласова.