Ближе к жизни: в 2021 году в задания по ЕГЭ и ОГЭ внесут изменения

В 2021 году задания по нескольким предметам в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ) будут меняться. Об этом сообщили в Федеральном институте педагогических измерений.

В частности, в задания по обществознанию, - самом популярном по выбору экзамене, - включат вопросы о поправках в Конституцию. Девятиклассникам часть заданий по химии сделают практическими. Им придется ставить опыты на лабораторном оборудовании.

Еще одно новшество - использование компьютеров на ЕГЭ по информатике. Теперь школьники смогут продемонстрировать свои познания в программировании в реальной среде, а не на бумаге. В тесты по математике для 9 и 11 классов собираются добавить задачи на расчет стройматериалов для ремонта и обустройства дачного участка. Также в 2021 году не будет обязательного экзамена по английскому языку.