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В Хабаровском крае спецбортом МЧС в больницу доставили пострадавших в крупной аварии с автобусом

Тамара Астапенкова
06:10 23.09.2020
Спасатели эвакуировали тяжело раненых вертолетом Ми-26: на борту находились 13 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС России

В Хабаровском крае всех пострадавших в крупной аварии с автобусом доставили спецбортом МЧС в краевую клиническую больницу.

Как сообщалось ранее, транспортное средство опрокинулось в 24 километрах от поселка Циммермановка, расположенного в Ульчском районе. Пострадали все 45 человек, находившихся в салоне, в том числе один годовалый ребенок.

Спасатели эвакуировали тяжело раненых вертолетом Ми-26. Тех, кто не мог передвигаться самостоятельно пришлось перевозить на носилках. Во время полета за состоянием пострадавших пассажиров постоянно следили специалисты медицины катастроф. Всего на борту вертолета было 13 человек.

По информации МЧС, автобус съехал с трассы. После удара его отбросило в кювет на несколько метров от дороги. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. По факту аварии следственный комитет и прокуратура начали проверку.

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