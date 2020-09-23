В стране и мире В Роспотребнадзоре оценили эффективность масок при борьбе с вирусами Ян Брацкий Маска должна плотно прилегать к носу и рту и меняться с периодичностью один раз в два-три часа. © Фото: XinHua globallookpress Регулярное ношение индивидуальной медицинской маски снижает риск заболевания респираторными инфекциями в 1,8 раза, а при использовании одноразовых перчаток - в 1,3. Такие данные приводит Роспотребнадзор. «Установлено, что среди лиц, использовавших средства индивидуальной защиты, количество инфицированных различными возбудителями ОРВИ значимо меньше. Ношение медицинской маски снижает вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток - в 1,3 раза», - приводит ТАСС сообщение ведомства. Высокая эффективность масок и перчаток отмечается при непосредственном контакте с инфицированными людьми, отмечают в Роспотребнадзоре. Эксперты напомнили, что индивидуальные маски необходимо носить при посещении мест массового скопления людей, в общественном транспорте, при уходе за больными. Изделие должно плотно прилегать к носу и рту и меняться не реже чем один раз в три часа. Повторное использование маски не допускается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует