Сотни затопленных домов и миллиардный ущерб: в 10 районах Приморья продолжает действовать режим ЧС

Паводок в Приморье постепенно смещается вниз по течению в сторону Комсомольска-на-Амуре. Вода начинает уходить из Хабаровского края и Еврейской автономии. Тем не менее, подтопленными сейчас остаются сотни домов. В некоторых районах передвигаться можно только на лодках.

Специфика амурских паводков в том, что вода очень долго не уходит. Процесс может затянуться на неделю и даже больше. Фундаменты домов пропитываются влагой и если их не высушить до наступления морозов, дело может кончиться очень плачевно: начиная от трещин в стенах, заканчивая заваливанием строений.

По оценке спасателей, только в Еврейской автономии паводок нанес ущерб почти в полтора миллиарда рублей. Режим Чрезвычайной ситуации продолжает действовать в 10 районах Приморья.

В то же время, в МЧС надеются, что уровень воды в регионе снизится примерно на 20 сантиметров в течение двух суток.