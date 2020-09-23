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Сотни затопленных домов и миллиардный ущерб: в 10 районах Приморья продолжает действовать режим ЧС

Алексей Збарский
05:50 23.09.2020
В МЧС надеются, что уровень воды в регионе снизится примерно на 20 сантиметров в течение двух суток.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Паводок в Приморье постепенно смещается вниз по течению в сторону Комсомольска-на-Амуре. Вода начинает уходить из Хабаровского края и Еврейской автономии. Тем не менее, подтопленными сейчас остаются сотни домов. В некоторых районах передвигаться можно только на лодках.

Специфика амурских паводков в том, что вода очень долго не уходит. Процесс может затянуться на неделю и даже больше. Фундаменты домов пропитываются влагой и если их не высушить до наступления морозов, дело может кончиться очень плачевно: начиная от трещин в стенах, заканчивая заваливанием строений.

По оценке спасателей, только в Еврейской автономии паводок нанес ущерб почти в полтора миллиарда рублей. Режим Чрезвычайной ситуации продолжает действовать в 10 районах Приморья.

В то же время, в МЧС надеются, что уровень воды в регионе снизится примерно на 20 сантиметров в течение двух суток.

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