Дым от горящей тайги накрыл Якутск

Якутск окутало густым смогом из-за сильнейших лесных пожаров в регионе. Особенно сложная ситуация в двух районах Якутии, сообщили в пресс-службе местного Минэкологии.

«Задымление в городе Якутске связано с тушением лесных пожаров в Усть-Алданском и Чурапчинском районах, всего в обоих районах тушат восемь пожаров, два - локализованы», - приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

В настоящее время на территории Якутии полыхают 23 природных пожара. Огонь уничтожил уже 812 гектаров тайги. Статистика обновляется ежедневно.

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За минувшие сутки, например, спасатели зафиксировали три новых пожара, семь удалось взять под контроль. С огнем боролись 466 человек и 109 единиц специальной техники.

Возникновению смога способствует сухая и безветренная погода, пояснили в МЧС по региону, предупредив о сохранении неблагоприятных метеоусловий для рассеивания дыма на территориях Чурапчинского, Амгинского, Таттинского, Усть-Алданского, Томпонского, Усть-Майского, Горного и Хангаласского районов.