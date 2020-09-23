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Ученые создали несколько сценариев распространения COVID-19 на ближайшие пять лет

Роман Захаров
03:54 23.09.2020
В частности, специалисты пришли к выводу, что возраст и наличие хронических заболеваний в будущем не будут играть решающей роли в распространении инфекции.
Ученые создали несколько сценариев распространения COVID-19 на ближайшие пять лет
© Фото: Isai Hernandez, imagebroker.com, Globallookpress

Специалисты Пристанского университета США составили четыре сценария развития пандемии коронавируса на ближайшие пять лет. Авторы работы старались учитывать в своих прогнозах все известные на данный момент факты о CОVID-19, в том числе степень повторной заражаемости, протекание болезни, последствия инфекции и многое другое.

В первых двух сценариях специалисты предположили, как будет развиваться ситуация без вакцинации. Согласно самому оптимистичному из этих двух прогнозов, естественный иммунитет будет сохраняться дольше, благодаря чему вспышки инфекции станут возникать реже.

В двух других версиях, учитывающих вакцинацию, ученые допустили, что прививка обеспечит только частичную защиту, но даже в этом случае будет играть значимую роль в динамике и контроле заболеваемости. Также специалисты считают, что благодаря вакцине снизятся вспышки COVID-19 и число тяжелых больных.

«Большая часть обсуждений, связанных с распространением коронавируса, до этого была сосредоточена на последствиях сезонных и нефармацевтических мер, таких как ношение масок и соблюдение дистанции. В краткосрочной перспективе и во время активной фазы пандемии эти меры будут являться основными, определяющими бремя болезни. Но, по мере того, как мы смотрим в будущее, наиболее важным фактором становится иммунитет», - приводит журнал Science слова одного из авторов работы Чади Саад-Роя.

Специалисты также пришли к выводу, что возраст, наличие хронических заболеваний в будущем не будут играть решающей роли в распространении инфекции.

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