Российские ученые открыли универсальный антибиотик

Ученые Тюменского государственного университета обнаружили природный антибиотик эмерициллипсин А, способный преодолевать лекарственную устойчивость опасных патогенов.

Обнаруженное вещество, по словам исследователей, позволит эффективно бороться с большинством возбудителей опасных заболеваний, среди которых бактерии и грибы, говорится в статье научного журнала Applied Biochemistry and Microbiology.

Главной особенностью нового антибиотика является его универсальность, отмечают ученые. Его компоненты одинаково губительны для всех бактерий.

«Эмерициллипсин А действует на эукариоты и прокариоты за счет разных молекулярных механизмов. Эукариоты – грибы и опухолевые клетки – погибают за счет разрушения пептидом их клеточной мембраны, а вирулентность прокариот подавляется за счет предотвращения образования биопленок», - сообщил старший научный сотрудник лаборатории антимикробной резистентности X-BIO ТюмГУ Евгений Рогожин.

По мнению первооткрывателей, эмерициллипсин А будет эффективен не только в качестве самостоятельного средства, но и как составная часть многокомпонентных лекарственных препаратов.

Антибиотик можно будет вводить внутримышечно, либо обрабатывать им поверхностные раны. В настоящее время идет дополнительное изучение свойств антибиотика и его тестирование в различных условиях.