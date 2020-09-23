Эксперт объяснил, в чем опасность использования голосовых помощников

Использование голосового помощника при работе с гаджетами может быть небезопасно. Об этом предупреждает основатель сервиса разведки утечек Ашот Оганесян.

С его слов, помощник постоянно прослушивает окружающее пространство и записывает все звуки вокруг.

Большинство голосовых помощников передают полученные данные на серверы компаний-производителей, где часть аудиопотока может храниться неограниченное время и использоваться против отдельных пользователей.

«Нередко записи, содержащие нераспознанные системой звуки, прослушивают "асессоры" - люди, занимающиеся "разметкой" данных для нейросетей. Асессоры часто не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства конфиденциальности. Особо "интересные" записи звуков или бесед в результате их работы могут оказаться в Интернете», - предостерег эксперт в интервью агентству «Прайм».

Кроме того, голосовой помощник может неправильно распознавать подаваемые команды и реагировать на них неадекватно, заключил Оганесян.