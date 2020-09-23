Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт объяснил, в чем опасность использования голосовых помощников

Ян Брацкий
02:54 23.09.2020
Голосовой помощник постоянно прослушивает окружающее пространство и передает полученный контент на сайт компании-разработчика.
Эксперт объяснил, в чем опасность использования голосовых помощников
© Фото: Lino Mirgeler, dpa, Globallookpress

Использование голосового помощника при работе с гаджетами может быть небезопасно. Об этом предупреждает основатель сервиса разведки утечек Ашот Оганесян.

С его слов, помощник постоянно прослушивает окружающее пространство и записывает все звуки вокруг.

Большинство голосовых помощников передают полученные данные на серверы компаний-производителей, где часть аудиопотока может храниться неограниченное время и использоваться против отдельных пользователей.

«Нередко записи, содержащие нераспознанные системой звуки, прослушивают "асессоры" - люди, занимающиеся "разметкой" данных для нейросетей. Асессоры часто не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства конфиденциальности. Особо "интересные" записи звуков или бесед в результате их работы могут оказаться в Интернете», - предостерег эксперт в интервью агентству «Прайм».

Кроме того, голосовой помощник может неправильно распознавать подаваемые команды и реагировать на них неадекватно, заключил Оганесян.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
23:27 В стране и мире
Орбиту полета МКС изменят из-за угрозы столкновения с неопознанным объектом
19:09 В стране и мире
Видео
Путин: для восстановления экономики после пандемии потребуются нестандартные решения
20:27 В стране и мире
Видео
Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства РФ
23:46 В стране и мире
Еще 16 человек умерли от коронавируса в Москве
22:22 В стране и мире
Видео
Путин внес законопроект об участии Совфеда в назначении глав силовых ведомств
Популярное
Популярное
Названы ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19 болезни
В Роскачестве рассказали, куда могут пропадать фото и документы в смартфоне
В Минздраве оценили шансы на развитие рака у бросивших курить
Видео
Ночь страха: что пережили жители Иркутска во время мощного землетрясения
Видео
«Тормозной путь все видели»: друг участника громкого ДТП в центре Москвы раскрыл детали аварии
Эксперт объяснил, почему не стоит оставлять пенсию на карте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.