В работе Instagram произошел масштабный сбой

Пользователи по всему миру жалуются на масштабный сбой в работе популярной социальной сети Instagram. О перебоях в работе сервиса сообщается на сайте Downdetector, отслеживающего сбои популярных Интернет-ресурсов.

Согласно его данным, большинство пользователей (63%) жалуются на работу сайта в целом, 23% не могут нормально просматривать новостную ленту, еще около 13% не могут войти в учетную запись.

Чаще других на работу Instagram жалуются пользователи из США, Великобритании, Индии, Бельгии, Нидерландов, Венгрии и Греции.