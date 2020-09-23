В работе Instagram произошел масштабный сбой
В России большинство жалоб на работу сервиса поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
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Пользователи по всему миру жалуются на масштабный сбой в работе популярной социальной сети Instagram. О перебоях в работе сервиса сообщается на сайте Downdetector, отслеживающего сбои популярных Интернет-ресурсов.
Согласно его данным, большинство пользователей (63%) жалуются на работу сайта в целом, 23% не могут нормально просматривать новостную ленту, еще около 13% не могут войти в учетную запись.
Чаще других на работу Instagram жалуются пользователи из США, Великобритании, Индии, Бельгии, Нидерландов, Венгрии и Греции.