Соки, смузи, каши: названы самые вредные для завтрака продукты

Употребление в пищу быстрозавариваемых каш с утра может навредить организму, поскольку такая еда резко повышают уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина. Об этом рассказала врач-диетолог Инна Кононенко.

«По итогу получается, что ни в желудке нет этой каши, ни в крови нет глюкозы, а человеку снова хочется есть», - объяснила в беседе с «Пятым каналом».

К перечню «вредных завтраков» специалист также отнесла мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, бутерброды и тосты с джемами.

Помимо этого, врач-диетолог развеяла миф о пользе свежевыжатых соков и смузи. Кононенко напомнила, что в них содержится много простых сахаров.

«С одной стороны, это глюкоза, а с другой - фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса», - сказала эксперт.

При этом врач подчеркнула, что количество фруктозы во фруктах зависит от их вида.