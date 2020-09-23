Врачи назвали необычный симптом рака

Боли в спине могут говорить о том, что у человека развивается рак поджелудочной железы. Об этом сообщают специалисты британской организации по исследованию онкологических болезней Cancer Research UK.

По данным ученых, рак поджелудочной железы легко спутать с заболеваниями межпозвонковых дисков из-за особенностей расположения этого органа. При этом, в случае онкологии, боль может начинаться в области живота и затем переходить на спину.

«Дискомфорт становится сильнее, когда вы принимаете горизонтальное положение, и уменьшается, когда садитесь. Состояние может ухудшаться после еды. Все это связано с особенностями поражения определенных нервов», - приводит издание Express сообщение специалистов.

Учены отмечают, что непроходящие боли в спине должны заставить человека задуматься, особенно если у него не было перед этим соответствующих травм, либо серьезных физических нагрузок.