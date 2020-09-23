Ученые назвали главный фактор распространения COVID-19

Скорость испарения влаги и температура воздуха являются ключевыми факторами для передачи коронавирусной инфекции от человека к человеку. К такому выводу пришли ученые-вирусологи.

Специалисты провели ряд экспериментов и с помощью теоретического моделирования и гидродинамических экспериментов изучили влияние скорости ветра, температуры и влажности на распространение мельчайших капель слюны и содержащей коронавирус мокроты при чихании.

Выяснилось, что чем выше температура окружающей среды, тем менее жизнеспособен коронавирус. Тоже самое происходит в условиях низкой относительной влажности за счет высокой скорости испарения, пишет журнал EurekAlert.

Однако, при жаркой погоде с повышенной влажностью вероятность инфицирования коронавирусом возрастает, предупреждают исследователи.

Полученные данные объясняют рост числа инфицированных в течение июля в густонаселенных городах по всему миру с жарким и влажным климатом.