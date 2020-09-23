В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

Еще 15 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

За время пандемии в столице было официально подтверждено 279 358 случаев заражения COVID-19, 240 352 человек медикам удалось вылечить.

В России, по данным оперштаба, всего было выявлено 1 122 241 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 923 699 человек, умерли - 19 799.