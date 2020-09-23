ЦПВС: террористы доставили отравляющие вещества для провокации в Сирии

Террористы готовят провокацию в Сирии, чтобы обвинить правительство страны в применении химического оружия против мирных жителей. Отравляющие вещества для постановочных съемок уже доставлены в Идлиб, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

Он отметил, что в центр поступили сведения о готовящейся боевиками попытке провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации.

«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», - сказал Гринкевич.

В ЦПВС призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.