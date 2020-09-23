Мишустин рассказал о механизме уплаты повышенной ставки НДФЛ

Вопрос повышения ставки НДФЛ для физических лиц с доходом более пяти миллионов в год, о котором ранее говорил российский лидер Владимир Путин, также в центре внимания на совещании кабмина.

Его глава Михаил Мишустин предложил публично проговорить, какие именно доходы попадут под новые нормы налогообложения. По словам премьера, в этом вопросе нельзя действовать чисто механически, тут нужен избирательный подход, который будет соответствовать принципу социальной справедливости.

Помимо этого, Михаил Мишустин пообещал, что схема выплат будет максимально упрощена.

«Нам удалось предусмотреть максимально необременительный для людей механизм: не надо будет бегать и собирать справки, если они получают доходы не из одного источника», - подчеркнул премьер.

По его словам, всю эту работу проведет налоговая служба, которая по итогам года направит гражданам уведомление о необходимости уплаты такого налога.

Напомним, в июне этого года президент РФ Владимир Путин объявил о повышении ставки налога для физлиц с 13% до 15% с 1 января 2021 года. Она будет касаться граждан с годовым заработком более пяти миллионов рублей